THE FOUNDERS OF THE WORCESTER COUNTY CHAPTER of AMERICANS FOR PROSPERITY (TEA PARTY) IN '08 ARE NOW IN THE PROCESS OF ORGANIZING THE EASTERN SHORE CHAPTER of MAIN STREET PATRIOTS, JOINING THE NATIONWIDE MOVEMENT TO SUPPORT THE AMERICA FIRST POLICIES of PRESIDENT TRUMP. THIS MAY BE OUR LAST CHANCE TO SAVE OUR COUNTRY, OUR CONSTITUTION, OUR CULTURE, and OUR CHRISTIAN-JUDEO HERITAGE. PLEASE CONTACT STEVE LIND and BRIAN NYGAARD at DoNothing.LoseAll@gmail.com and BE PLACED ON OUR CONTACT LIST SO THAT YOU CAN BE ADVISED OF OUR PRO-TRUMP ACTIVITIES.
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