Friday, January 6, 2017

Winter Storm Warning

Winter Storm Warning
WICOMICO-SOMERSET-INLAND WORCESTER-MARYLAND BEACHES-
INCLUDING THE CITIES OF...SALISBURY...CRISFIELD...
PRINCESS ANNE...SNOW HILL...OCEAN CITY
345 AM EST FRI JAN 6 2017

...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 1 AM SATURDAY TO 1 AM EST SUNDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A WINTER STORM WARNING FOR SNOW...WHICH IS IN EFFECT FROM 1 AM SATURDAY TO 1 AM EST SUNDAY. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.

* AREAS AFFECTED: LOWER MARYLAND EASTERN SHORE.

* HAZARDS: SNOW.

* ACCUMULATIONS: 4 TO 7 INCHES OF SNOW.

* TEMPERATURES: MID 20S TO AROUND 30.

* WINDS: NORTH 10 TO 20 MPH...INCREASING TO 15 TO 25 MPH WITH GUSTS TO 30 MPH.

* TIMING: SNOW IS EXPECTED TO BEGIN LATE TONIGHT...THEN CONTINUE INTO SATURDAY EVENING BEFORE ENDING SATURDAY NIGHT.

* IMPACTS: HAZARDOUS TRAVEL EXPECTED DUE TO SNOW COVERED ROADS AND REDUCED VISIBILITIES.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW...SLEET...AND ICE ARE EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS ARE ALSO POSSIBLE. THIS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.

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2 comments:

Anonymous said...

i'm going to cheers to pick up canned goods to help me get through this storm while i'm plowing runways at the airport

January 6, 2017 at 7:21 AM
Anonymous said...

I went to the Tiger Mart Beer Cave and loaded up, wife cooking soup and my recliner is ready for action!

January 6, 2017 at 8:19 AM

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